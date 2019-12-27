الداخلية الكازاخية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم 6 أطفال في تحطم الطائرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 06:46

الداخلية الكازاخية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم 6 أطفال في تحطم الطائرة

منذ 59 mins 27 December، 2019
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