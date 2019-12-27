الطيران المدني في كازاخستان يعلن في حصيلة أولية عن مقتل 7 من ركاب الطائرة المنكوبة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 27 2019 - 06:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لجنة المال والموازنة أقرت في جلستها الأخيرة موازنة 2020 بتخفيض وصل إلى ألف مليار ليرة
النائب فضل الله: تم الحصول على التزامٍ من حاكم مصرف لبنان بإجراء تحقيق بالتحويلات المصرفية إلى الخارج
النائب فضل الله: حوالي 11 مليار دولار حولت فقط من المصارف إلى الخارج واستعادتها ستوفر السيولة الكافية بالعملة الأجنبية
حاكم مصرف لبنان: سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج خلال العام الحالي
مصادر المنار: تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الإجراءات المالية المتعلقة بأموال المودعين مع مصرف لبنان وجمعية المصارف
مصادر المنار: مصرف لبنان التزم المساهمة بتخفيض العجز بحصته في الموازنة لكن المصارف لم تلتزم وهذا الأمر قيد المتابعة
كتلة الوفاء للمقاومة: للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة للنهوض بالبلاد وضمان حقوق المواطنين في المصارف
النائب الحاج حسن: حذرنا مراراً من خطأ سياسات الحكومات السابقة منذ 30 عاماً والتي أنتجت اقتصاداً مرتهناً للخارج
النائب ارسلان: يجب أن يلتف جميع الأفرقاء حول رئيس الحكومة المكلف لنبدأ بوضع إجراءات جدية لوقف الانهيار
النائب ارسلان: الحكومة المقبلة ستعكس تمثيلاً سياسياً صحيحاً وسيشارك فيها الحراك بالشكل الملائم
وزارة الااقتصاد تعلن أنها ستتخذ قريباً إجراءات صارمة بحق "التجار الجشعين" تصل إلى حد الإقفال
السفير الروسي في لبنان: الأميركيون فرضوا عقوبات تحت شعار مواجهة حزب الله وحاولوا التأثير على الاحتجاجات لكن ذلك لم ينجح
الأرصاد الجوية: العاصفة لولو التي تضرب لبنان تستمر حتى بعد ظهر الجمعة بعد تسببها بانهيارات وسيول في العديد من المناطق
اشتداد العاصفة في صيدا والرياح تتسبب باقتلاع أشجار وتلحق أضراراً في الممتلكات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة
التحكم المروري يدعو المواطنين إلى عدم ركن سياراتهم قرب الطرقات البحرية المحاذية للشاطئ بسبب ارتفاع الموج
الوزير حسن مراد: لبنان بحاجة إلى سوريا على كل الأصعدة ويجب أن نتوجه إلى دمشق لفتح أبواب التصدير نحو العمق العربي
استكمال العودة الطوعية الثانية للنازحين السوريين إلى بلادهم بعد إرجائها نتيجة تأخر الحافلات بسبب العاصفة
وقف مسيرات العودة ابتداء من الأسبوع المقبل ليصبح تنظيمها بعد يوم الأرض في 30 آذار بشكل شهري وفي المناسبات
الرئيس العراقي برهم صالح يضع استقالته بتصرف البرلمان "احتجاجاً على تكليف أسعد العيداني تشكيل الحكومة الجديدة"
تحالف البناء: فؤجئنا بإصرار الرئيس العراقي على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفضه من بعض الأطراف
تحالف البناء: انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الأجنبي
الجيش السوري يتابع عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ويسيطر على 3 قرى بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد مجدداً دعمه لقوات خليفة حفتر التي تشن هجوماً على العاصمة الليبية طرابلس
الرئيس أردوغان يعلن عن تصويت قريب في البرلمان التركي لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية
رويترز: حكومة "الوفاق الوطني" الليبية تطلب رسمياً من تركيا دعماً عسكرياً بحرياً وبرياً وجوياً لمواجهة هجوم قوات حفتر
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف والادعاءات والتأويلات إما تصدر عن سوء فهم أو بهدف الافتراء
الاتحاد العام التونسي للشغل: نحذر من تحويل تونس إلى ممر للأسلحة ومعبر للدواعش نحو ليبيا أو ملاذ لهم
القوات البحرية الصينية تختبر صاروخاً بالستياً أطلق عبر غواصة قادراً على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة الأميركية
الصين تعلن أنها "تعارض بشدة" القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأميركي الجديد
مناورات بحرية بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي وبحر عمان تستمر 3 أيام في إطار تعميق التعاون المشترك
الفلبين: مقتل 16 شخصاً على الأقل جراء الإعصار فانفون الذي ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد
الأمم المتحدة تحصي مقتل وإصابة 100 ألف مدني خلال 10 سنوات نتيجة الصراع المستمر في أفغانستان
أفغانستان: السلطات تعلن تلقي أكثر من 16 ألف شكوى في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها أشرف غني بولاية ثانية
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي: الجمعة إكمال عدة ربيع الآخر والسبت أول أيام جمادى الأولى
الطيران المدني في كازاخستان يعلن في حصيلة أولية عن مقتل 7 من ركاب الطائرة المنكوبة
منذ 1 ساعة
27 December، 2019
عاجل
التعليقات
ذات صلة
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019
عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019
اتحاد الشغل في تونس يدعو إلى عدم تحويل البلاد إلى “ممر للأسلحة ومعبر للدواعش نحو ليبيا”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}