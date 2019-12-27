أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019

النهار

• لوحظ أنّ معظم السياسيين لم يغادروا لبنان لقضاء إجازة الأعياد في الخارج، والأمر عينه انسحب على بعض المرشحين لدخول الحكومة العتيدة فألغوا سفرهم.

• عُلم أنّ العاصمة الروسية موسكو استقبلت عدداً من المسؤولين السياسيين اللبنانيين والإعلاميين من لون سياسي واحد بينما غابت بعض الشخصيات والأحزاب المحسوبة تاريخياً عليها.

اللواء

• تعيش الأوساط المصرفية هواجس خطرين: إفلاس ودمج، وكلاهما مرّ في هذه المرحلة..

• اعتبر نائب حالي ان عدداً من الأسماء المتداولة مرمية في حقل الإختبار، وإن كان بعضها جدّي.

• يحرص وزير «سوبر» على اقتراح وزراء، بصرف النظر عن التسميات، على خط مع دولة كبرى، داعمة بقوة للحراك المدني!

الجمهورية

• نوه أكثر من مرجع أمني باجتياز الاجهزة العسكرية والامنية الاستحقاقات التي واجهتها في الاسابيع الماضية أياً كانت الملاحظات.

• يتولى أساتذة جامعيون قريبون من الرئيس المكلف الاتصال والتواصل مع الاسماء المقترحة للتوزير في الحكومة المقبلة.

• تتوالى اعتذارات شخصيات من إحدى الطوائف البارزة لتولي مسؤوليات حساسة لاسباب متعددة.

المصدر: صحف