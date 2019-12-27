أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 06:46

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019

منذ 25 mins 27 December، 2019
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019

النهار
•    لوحظ أنّ معظم السياسيين لم يغادروا لبنان لقضاء إجازة الأعياد في الخارج، والأمر عينه انسحب على بعض المرشحين لدخول الحكومة العتيدة فألغوا سفرهم.
•    عُلم أنّ العاصمة الروسية موسكو استقبلت عدداً من المسؤولين السياسيين اللبنانيين والإعلاميين من لون سياسي واحد بينما غابت بعض الشخصيات والأحزاب المحسوبة تاريخياً عليها.

اللواء
•    تعيش الأوساط المصرفية هواجس خطرين: إفلاس ودمج، وكلاهما مرّ في هذه المرحلة..
•    اعتبر نائب حالي ان عدداً من الأسماء المتداولة مرمية في حقل الإختبار، وإن كان بعضها جدّي.
•    يحرص وزير «سوبر» على اقتراح وزراء، بصرف النظر عن التسميات، على خط مع دولة كبرى، داعمة بقوة للحراك المدني!

الجمهورية
•    نوه أكثر من مرجع أمني باجتياز الاجهزة العسكرية والامنية الاستحقاقات التي واجهتها في الاسابيع الماضية أياً كانت الملاحظات.
•    يتولى أساتذة جامعيون قريبون من الرئيس المكلف الاتصال والتواصل مع الاسماء المقترحة للتوزير في الحكومة المقبلة.
•    تتوالى اعتذارات شخصيات من إحدى الطوائف البارزة لتولي مسؤوليات حساسة لاسباب متعددة.

المصدر: صحف

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