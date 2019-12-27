أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-12-2019

الأخبار

كيف الهرب من الانهيار؟

وقائع من مداولات لبنانية وخارجية حول الوضع المالي للبنان

تحرير الودائع من المصارف: «عمولة» الصرّافين ترتفع

خفض الفوائد على سندات الخزينة… بداية خفض الدين العام

النهار

سلامة لـ”النهار”: الودائع بالدولار لن تحوَّل الى الليرة

اللواء

حَراك سلامة: الليرة خار ج السيطرة وتحقيق في تهريب 11 مليار دولار!

إشتباك بين بعبدا وبيت الوسط يدفن التسوية.. وعاصفة الطقس تهدِّئ عاصفة الإنتفاضة

الديار

دياب يتجاوز معظم «المطبات» الحكومية والحريري «يزرع» «الالغام» السنية في «طريقه»

بري يتراجع عن «تحفظاته» والحقائب «السيادية» ثابتة… حكومة من18 وزيرا نهاية العام؟

عون يتحدث عن 4 مليارات دولار بعد «الولادة» وسلامة يتعهد منع المصارف من «التعثر»

الجمهورية

طبخة سياسية لحكومة إختصاصية!

دياب في مواجهة الحرم السني..والتــدخلات السياسية

المصدر: صحف