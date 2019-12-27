رويترز: سقوط طائرة تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 06:44

رويترز: سقوط طائرة تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان

منذ 1 ساعة 27 December، 2019
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