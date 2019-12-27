السيسي يؤكد لترامب “أهمية” دور جيش حفتر في “مكافحة الإرهاب” بليبيا وضرورة وقف التدخلات الخارجية فيها

أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الدور “الهام” لـ”الجيش الوطني الليبي” في مكافحة الإرهاب بليبيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن السيسي أجرى، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا مع ترامب، تم خلاله “التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا”.

وأكد السيسي، حسب البيان، “دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والمليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره”.

وشدد الرئيس المصري في الوقت نفسه على “ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”.

كما تطرق السيسي وترامب إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس المصري “عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية” الخاصة بالقضية، بينما جدد الرئيس الأمريكي، حسب البيان، “تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف”.

وأضاف راضي أن الاتصال تناول كذلك “عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين”، حيث “أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين”.

وأجرى السيسي هذه المكالمة على خلفية تصعيد التوتر في ليبيا في ظل استمرار معركة طرابلس بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر من جهة، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والتي تتمركز في العاصمة.

وتفاقمت الخلافات بين الطرفين بصورة حادة بعد إبرام حكومة السراج مع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني العسكري وتحديد الصلاحيات البحرية، وأثارتا ردود أفعال غاضبة من قبل سلطات شرق ليبيا الداعمة لحفتر وكذلك حليفته مصر إضافة إلى اليونان وقبرص.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن من المتوقع أن ترسل بلاده مجموعة من القوات العسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا في 8 يناير المقبل.

المصدر: وكالات