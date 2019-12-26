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December 26 2019 - 22:26

450 نازحا سوريا غادروا إلى بلدهم

منذ 12 mins 26 December، 2019
عودة
لبنان

غادر حوالى 450 نازحا سوريا إلى بلدهم، قرابة الثامنة مساء اليوم، عبر نقطة العبودية الحدودية، وذلك إنفاذا للخطة التي تقوم بها المديرية العامة للامن العام بتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين في العودة طوعا إلى بلدهم، وبعد تأخير لساعات بسبب الأحوال الجوية.

وتولت عناصر الأمن العام اللبناني بإشراف الرائد وسيم صايغ عملية تسهيل عودة هذه العائلات التي حضرت إلى نقطة العبودية، حيث تم نقلها عبر حافلات اوفدتها السلطات السورية لتقلها الى مدنها وبلداتها في سوريا.

وعبر عدد من السوريين العائدين عن شكرهم للامن العام اللبناني الذي سهل وأمن لهم هذه العودة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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