زاسيبكين: محاولة الولايات المتحدة للضغط على حزب الله فشلت

أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، اليوم الخميس، أن خطط واشنطن بممارسة ضغط على حزب الله بواسطة العقوبات والتدخل في الاحتجاجات لم تعط التأثير المرتقب.

وقال زاسيبكين لوكالة سبوتنيك: “خلال حملة الضغط على إيران وحليفها حزب الله، قامت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بزيادة التأثير على الوضع الداخلي في لبنان. فرضوا عقوبات تحت شعار مكافحة حزب الله، مع أنه لا يملك حسابات في البنوك اللبنانية. حاولوا التأثير على الاحتجاجات، ووصلوا إلى تصريحات كأنها [الاحتجاجات] كانت موجهة ضد حزب الله”.

وأضاف: “لكن ما حدث في هذه الأجواء هو أن النظام المصرفي اللبناني الذي كان يعتبر آمناً وكان تحت سيطرة الخزانة الأميركية، فقد كل نقود الدولار بلحظات. فتضرر السكان والاقتصاد. أما حزب الله وحلفاؤه احتفظوا بالمواقع القوية، لم تنجح الضغوطات الأميركية من هذه الناحية”.

المصدر: سبوتنيك