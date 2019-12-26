السفير زاسيبكين: تشير الحقائق إلى وجود مندسين بين المتظاهرين بهدف إثارة الصراع الداخلي في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2019 - 19:36

السفير زاسيبكين: تشير الحقائق إلى وجود مندسين بين المتظاهرين بهدف إثارة الصراع الداخلي في البلاد

منذ 8 mins 26 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة