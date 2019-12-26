السفير الروسي في لبنان: الاميركيون فرضوا عقوبات تحت شعار مواجهة حزب الله كما حاولوا التأثير على الاحتجاجات لكن ذلك لم ينجح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 19:36

السفير الروسي في لبنان: الاميركيون فرضوا عقوبات تحت شعار مواجهة حزب الله كما حاولوا التأثير على الاحتجاجات لكن ذلك لم ينجح

منذ 10 mins 26 December، 2019
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