الأمم المتحدة تدين استهداف العدوان لسوق شعبي بصعدة شمال اليمن

دانت الأمم المتحدة حادث استهداف العدوان السعودي الاميركي لسوق شعبية في محافظة صعدة شمال اليمن، الثلاثاء الماضي، ما أدى لاستشهاد 17 مدنيا على الأقل.

وأكد مكتب المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة في الیمن في بيان له أن “التقارير الميدانية الأولية تؤكد أن بين القتلى جراء الهجوم الذي تعرضت له سوق الرقو في مديرية منبه، 12 مواطنا إثيوبيا”.

وذكّر البيان بأن “هذا الهجوم يعد الثالث الذي تعرضت له هذه السوق منذ شهر، إذ سبق أن قتل وجرح 28 مدنيا هناك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم سقط 32 مدنيا بين قتيل وجريح جراء هجوم ثان وقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر”.

من جهتها، شددت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي على أن “هذه الهجمات المتكررة تستدعي تساؤلات مثیرة للقلق بشأن مدى التزام أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني”، مؤكدة أن “هجمات من هذا النوع تشكل انتهاكا جسيما ولا بد من مساءلة الأطراف المسؤولة عنها والأعمال الوحشية الأخرى”.

المصدر: روسيا اليوم