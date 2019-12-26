“الهلال الأحمر التركي” يعتزم فتح ممثلية له في ليبيا

أعلن “الهلال الأحمر التركي” عزمه فتح ممثلية له في ليبيا في بداية العام المقبل “لمساعدة السكان الذين تضرروا من الصراع هناك”.

وقال مدير “الهلال الأحمر التركي” كرم كينيك إنه “جراء الاشتباكات المتواصلة، نزح عدد كبير من الليبيين وهم الآن في حاجة عاجلة إلى المساعدة”، مشيرا إلى “823 ألف شخص بينهم 248 ألف طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الخميس أن “بلاده مستعدة لإرسال قوات تركية في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك”، واضاف أنه “سيتم تمرير مقترح إرسال قوات إلى ليبيا في البرلمان التركي بداية الشهر المقبل”.

المصدر: روسيا اليوم