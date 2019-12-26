الشيخ يزبك زار رحال ورحمة مهنئا بالميلاد: لحكومة إنقاذ واصلاح تخرج الوطن من ازمته

زار الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي الشيخ محمد يزبك، مطرانيتي بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك ودير الأحمر للموارنة لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، يرافقه مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر واعضاء قيادة المنطقة وقطاع بعلبك.

مطرانية بعلبك

وكانت المحطة الاولى في مطرانية بعلبك الهرمل، حيث التقى الوفد راعي الابرشية المطران الياس رحال الذي قال: “رغم كل الصعوبات التي نعيشها في هذه الأيام، فإن أملنا كبير ورجاؤنا ثابت بأن الوطن سيخرج من هذه المحنة منتصرا، كما يخرج دائما من كل المحن”.

مطرانية دير الاحمر

والمحطة الثانية في مطرانية بعلبك ودير الأحمر المارونية، حيث زار الوفد راعي الابرشية المطران حنا رحمة الذي دعا اللبنانيين إلى “الوحدة والتكاتف”، آملا أن “يتمكن الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة لكل لبنان”، مشددا على “ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد مال الناس المنهوب”.

يزبك

ورأى الشيخ يزبك أن “السيد المسيح جاء من أجل إنقاذ البشرية ومواجهة اللصوص والطواغيت، وليكون إلى جانب الضعفاء، كما أن دعوة النبي محمد جاءت رحمة للعالمين”، وقال: “إننا اليوم أحوج ما نكون إلى حكومة إنقاذ وإصلاح تجمع كل هموم اللبنانيين وتعالج ما هم فيه وتخرج الوطن من الأزمة التي هو فيها”، داعيا الجميع إلى “التعاون مع الرئيس المكلف لتسهيل ولادة الحكومة، والخروج بهذا الوطن من هذه المحنة القاسية ومعالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبوحدتنا نستطيع أن نواجه من يتآمر علينا”.

واعتبر أن “كل ما يجري في لبنان يفرح أعداءنا، لانهم يعتبرون أن لبنان يواجه الخطر وتستثمر فيه الفتنة، لكننا نقول لهم خسئتم، فإن اللبنانيين موحدون ولن يسمحوا بالفتنة وسنخرج جميعا يدا واحدة متشابكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام