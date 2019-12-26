الثلوج غطت مرتفعات الضنية وقطعت طرقات جرد المنطقة

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة فوق المرتفعات الجبلية في الضنية منذ يوم أمس، بإغلاق أغلب الطرقات الرئيسية في جرد المنطقة، وخصوصا الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل، وطريق جرد النجاص، والطريق المؤدية من بلدة بقرصونا باتجاه نبع السكر وسد بريصا، حيث تراوحت سماكة الثلوج على هذه الطرقات بين 10 ـ 25 سنتيمترا.

وترافق تساقط الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، التي تدنت إلى ما دون الصفر، مع هطول غزير للأمطار في المناطق الوسطى والساحلية من الضنية، حيث تشكلت السيول على الطرقات وفي الأودية، جارفة معها ألاتربة والحجارة والمخلفات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام