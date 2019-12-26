“الجبهة الديمقراطية”: لاستمرار مسيرات العودة وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال

دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال وتعزيز المشاركة فيها كحق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب – نتنياهو.

واعتبرت الجبهة في بيان لها الخميس ان “المسيرات ضرورة بمواجهة الانقسام وكسر الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفاصيل تقود الاحتلال لفرض شروط يرفضها شعبنا”.

وطالبت الجبهة “بتقييم جدي لهذه المسيرة على قاعدة استمرارها وتواصلها شكلاً نضالياً جماهيرياً ضد الاحتلال وإجراءاته التعسفية بالحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة وربطاً بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وحق شعبنا في تقرير المصير”.

المصدر: بريد الموقع