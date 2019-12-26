“مسيرات العودة” ستكون شهريا وفي المناسبات الوطنية البارزة

أعلنت “الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار” عن قراراها تنظيم المسيرات شهريا وفي المناسبات الوطنية البارزة.

ودعت الهيئة في مؤتمر لها الخميس للتحضير والحشد لإحياء يوم الأرض الخالد 30/3/2020 والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة. وتابعت “ليكن ذكرى يوم الأرض هبة واسعة وتصعيد لكل مظاهر وفعاليات الكفاح الوطني الشامل، ومناسبة لإعلان الغضب العارم والالتحام مع أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، متسلحين بسلاح الإرادة والوحدة على أسس كفاحية من خلال الانطلاق في ساحات وميادين المواجهة، انتصاراً للحق الفلسطيني والكرامة”.

كما دعت الهيئة “لمواصلة جهود تطوير اللجان والوحدات الخاصة باللجان، وتعميم المسيرات كنهج نضالي في كل الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها تفعيل اللجان الإعلامية والقانونية، بالإضافة إلى ربطها دوليا عبر التشبيك مع كل المتضامنين والمساندين للقضية الفلسطينية”.

واكدت الهيئة على “استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية، ووفقاً لبرنامج متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات ويأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض ونبض الجماهير بما يشمل تواصل الفعاليات التراثية الشعبية التي تؤكد على حق العودة المقدس”.

وقالت الهيئة إن “مسيرات العودة أوصلت رسائل قوية وواضحة أن استهداف جماهيرنا لن يمر بدون عقاب فلسطيني أو عقاب دولي ينتظره ويربكه”، واضافت “لذلك عليه أن يعيد حساباته جيدا وأن يوفر وقته بوقف كل أشكال العدوان والاحتلال على شعبنا فشعبنا عصي على الكسر وسيظل صلباً في أقسى الظروف رغم الحصار والعدوان”.

المصدر: فلسطين اليوم