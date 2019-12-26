مشاهد استثنائية للسيد نصر الله اليوم ضمن برنامج “بانوراما اليوم” في انشودة “يا اطيب الناس”

في عمل اعلامي هو الاول من نوعه متعلق بسيد المقاومة الامين العام لحزب الله تنفرد قناة المنار اليوم، من خلال برنامج “بانوراما اليوم”، بعرض مشاهد حصرية واستثنائية حديثة لسماحة السيد حسن نصرالله، تُعرض ضمن أنشودة “يا أطيب الناس”، التي ستطلق في كليب خاص خلال الحلقة بمشاركة فريق العمل المنتج.

المشاهد تظهر السيد نصر الله متجولا بسيارة في شوارع الضاحية الرئيسية وبين اهلها فضلاً عن بعض المشاهد الاخرى بما يؤكد للعدو والصديق طبيعة ممارسته لجزء من نشاطه الحياتي رغم التهديدات الامنية ومزاعم العدو.