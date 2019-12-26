وفاة مواطن بحادث سير على اوتوستراد الزهراني – الصرفند جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 16:28

وفاة مواطن بحادث سير على اوتوستراد الزهراني – الصرفند جنوب لبنان(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 26 December، 2019
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