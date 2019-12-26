بالصور: ثلوج العاصفة لولو على جبال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 16:28

بالصور: ثلوج العاصفة لولو على جبال لبنان

منذ 2 ساعة 26 December، 2019
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لبنان

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المصدر: الوكالة الوطنية + انترنت

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