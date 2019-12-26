بالصور: ثلوج العاصفة لولو على جبال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 16:28
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الرئيس العراقي برهم صالح يعلن وضع استقالته أمام البرلمان رافضا تسمية أسعد العيداني مرشحا لرئاسة الحكومة
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن فشلت في إعادة تشكيل دول أمريكا اللاتينية وفق مصالحها الجيوسياسية
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تركيا: مقتل 7 مهاجرين وإنقاذ 64 آخرين بعد غرق زورق في بحيرة كبيرة بجنوب شرق البلاد
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بالصور: ثلوج العاصفة لولو على جبال لبنان
منذ 2 ساعة
26 December، 2019
لبنان
المصدر:
الوكالة الوطنية + انترنت
العاصفة لولو
ثلوج لبنان
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