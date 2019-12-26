احصاء غرفة التحكم المروري: حوالي 4582 صدام مروري منذ بداية عام 2019 نتج عنه 487 قتيل و 6101 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 12:56

احصاء غرفة التحكم المروري: حوالي 4582 صدام مروري منذ بداية عام 2019 نتج عنه 487 قتيل و 6101 جريح

منذ 25 mins 26 December، 2019
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