المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: الوضع في ليبيا يثير قلقنا وروسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن لوقف إراقة الدماء هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 12:56

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: الوضع في ليبيا يثير قلقنا وروسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن لوقف إراقة الدماء هناك

منذ 38 mins 26 December، 2019
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