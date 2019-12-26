مصادر الامن العام اللبناني للمنار: تأجيل العودة الطوعية للنازحين الى سوريا بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة وعدم تمكن باصات النقل المشترك السورية من الوصول الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 08:54

مصادر الامن العام اللبناني للمنار: تأجيل العودة الطوعية للنازحين الى سوريا بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة وعدم تمكن باصات النقل المشترك السورية من الوصول الى لبنان

منذ 35 mins 26 December، 2019
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