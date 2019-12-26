طائرات العدو الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 26 2019 - 01:04

طائرات العدو الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 25 December، 2019
أخبار موقع المنار

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