طائرات العدو الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2019 - 01:04
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الإمام السيد علي الخامنئي: رسالة السيد المسيح (ع) شكلت خلاصاً للبشريّة من الظلم والجهل والفساد والحرمان والتمييز
آلاف المسيحيين في فلسطين المحتلة أحيوا ميلاد السيد المسيح (ع) بقداس أقيم في بيت لحم بالضفة الغربية
المسيحيون في محافظات سوريا كافة يحتفلون بعيد الميلاد والعظات أملت أن يعم الفرح والسلام الجميع
بابا الفاتيكان يدعو في رسالة الميلاد إلى إيجاد مخرج للأزمة في لبنان وحلول تضمن الأمن في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا
رئيس الجمهورية اللبنانية من بكركي: "الحكومة ألّفها من يجب أن يؤلفها" وليس الوزير باسيل وهي حكومة اختصاصيين
الرئيس ميشال عون رداً على الحريري: انتظرنا 100 يوم ولم تحل المشكلة معه والحكومة المقبلة لكل اللبنانيين
الرئيس المكلف حسان دياب: نأمل أن يبدد الميلاد هواجس اللبنانيين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جداً
الرئيس دياب لملتقى "عطاء وحوار بلا حدود": نحرص على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع
النائب سليم عون: نتفهم ما يتخبط به تيار سياسي نتيجة فشله بالوصول لرئاسة الحكومة وعدم إستطاعته عرقلة الرئيس المكلف
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: نسعى لتوفير مناخ يسهم بتشكيل الحكومة والحل يحتاج إلى كل الألوان الوطنية
تجمع العلماء المسلمين: على الحريري تقديم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية والفئوية
لبنان يقع تحت تأثير المنخفض الجوي "لولو" الذي يشتد ليلاً بحسب الأرصاد الجوية
التحكم المروري: قطع السير على الكورنيش البحري في صيدا وتحويله باتجاه الاوتوستراد الشرقي بسبب الأمواج المرتفعة
التحكم المروري: أربعة قتلى وجريحان في حادث سير مروع على طريق الكويخات-حلبا في شمال لبنان
فلسطين المحتلة: 189 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية بمشاركة عضو الكنيست شارين هاسكل
إعلام العدو: إخلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مكان آمن عقب دوي صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة
مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف ارضاً زراعية فارغة غرب خانيوس جنوب قطاع غزة
اليمن: 38 شهيداً وجريحاً في مجزرة ارتكبها العدوان الأمريكي-السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: العقاب على جريمة سوق الرقو سيكون مؤلماً وموجعاً للعدو السعودي
العراق: قصي السهيل يعتذر لتحالف البناء عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء
وسائل إعلام عراقية: رئيس الجمهورية يجتمع مع مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة
البحرين: تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق الاسيرين محمد رمضان وحسين علي موسى إلى 8 كانون الثاني المقبل
الجزائر: مشاركة واسعة رسمية وشعبية في تشييع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح
المغرب: توقيف ثمانية أشخاص للاشتباه بارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
الرئيس التركي: نحن نتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا وقوات خليفة حفتر تتعامل مع دول تدعمه بالمال والسلاح
رئيس الوزراء الصيني خلال لقاء مع نظيره الياباني: بكين مستعدة لتقوية التعاون الاقتصادي مع طوكيو في أسواق دول أخرى
بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنياً معظمهم من النساء في هجوم مزدوج لمسلحين في شمال البلاد
طائرات العدو الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
25 December، 2019
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