موقع صهيوني: هل كوخافي غبي جدا ام ان نتانياهو هو الغبي بسبب قدومه الى عسقلان؟

تسأل موقع “روتر” الصهيوني عن مدى غباء كل من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو ورئيس الاركان في الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي.

موقف الموقع الصهيوني جاء عقب هروب نتانياهو الى احد الملاجئ في عسقلان بسبب اطلاق صاروخ مصدره قطاع غزة المحاصر.

وقال الموقع “لا ندري إن كان رئيس الأركان أفيف كوخافي غبيا جدا عندما تحدث في مؤتمر هرتسيليا اليوم عن استغلال اللحظة التي تم فيها التخلص من بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهو على ما يبدو حرك العظام في قلوب إخوانه أم أن نتنياهو هو الغبي الذي قدم إلى عسقلان في نفس توقيت ساعة أبو العطا”.

المصدر: فلسطين اليوم