نتنياهو يهرب مجددا الى ملاجئ عسقلان بسبب صواريخ المقاومة

هرب رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أحد الملاجئ عند اطلاق صاروخ مساء الاربعاء من قطاع غزة المحاصر باتجاه عسقلان.

وذكرت وسائل اعلام العدو انه “خلال زيارة نتنياهو إلى عسقلان تحضيرا للانتخابات، دوت صافرات الانذار ما دفع الامن الخاص بنتنياهو لنقله هو وزوجته سارة على وجه السرعة إلى احد الملاجئ خوفا على سلامتهما”.

من جهته، قال الناطق باسم جيش العدو إنه “تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية”، على حد زعمه.

بدورها، قالت القناة 13 في كيان العدو إن “الجهاد الإسلامي اطلقت الصواريخ باتجاه عسقلان لاهانة نتنياهو الذي تم سحبه إلى الملجأ”.

وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها الصواريخ على عسقلان اثناء وجود نتنياهو فيها، حيث فر نتنياهو في ايلول/سبتمبر الماضي اثناء وجوده على منصة لالقاء كلمة امام المستوطنين الصهاينة.

المصدر: وكالة معا + فلسطين اليوم