“الجهاد”: لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل في المسجد الحرم الإبراهيمي بالخليل

دعت حركة “الجهاد الإسلامي” في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء المواطنين الفلسطينيين لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل، بعنوان “جمعة فجر الحق” في المسجد الحرم الإبراهيمي، وذلك استجابة لدعوة أهالي مدينة الخليل.

وقالت “الجهاد” إن “الدعوة جاءت للوقوف جنبًا بجنب مع أهالي المدنية بكافة فئاتها العمرية، في الدفاع عن المقدسات والأرض والعرض من الانتهاكات الاحتلال المواصلة بحقهم”.

وأضافت الحركة “اننا نواجه بكل ما وتينا من قوة قطعان المستوطنين المتطرفين والتصدي لهجماتهم المتكررة ضد الأقصى والقدس والحرم الابراهيمي وغيره”.

المصدر: فلسطين اليوم