إعلام العدو: إدخال نتنياهو الى احد الملاجئ بعد أن دوت صافرات الإنذار في عسقلان(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 21:32
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الإمام السيد علي الخامنئي: رسالة السيد المسيح (ع) شكلت خلاصاً للبشريّة من الظلم والجهل والفساد والحرمان والتمييز
آلاف المسيحيين في فلسطين المحتلة أحيوا ميلاد السيد المسيح (ع) بقداس أقيم في بيت لحم بالضفة الغربية
المسيحيون في محافظات سوريا كافة يحتفلون بعيد الميلاد والعظات أملت أن يعم الفرح والسلام الجميع
بابا الفاتيكان يدعو في رسالة الميلاد إلى إيجاد مخرج للأزمة في لبنان وحلول تضمن الأمن في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا
رئيس الجمهورية اللبنانية من بكركي: "الحكومة ألّفها من يجب أن يؤلفها" وليس الوزير باسيل وهي حكومة اختصاصيين
الرئيس ميشال عون رداً على الحريري: انتظرنا 100 يوم ولم تحل المشكلة معه والحكومة المقبلة لكل اللبنانيين
الرئيس المكلف حسان دياب: نأمل أن يبدد الميلاد هواجس اللبنانيين وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جداً
الرئيس دياب لملتقى "عطاء وحوار بلا حدود": نحرص على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع
النائب سليم عون: نتفهم ما يتخبط به تيار سياسي نتيجة فشله بالوصول لرئاسة الحكومة وعدم إستطاعته عرقلة الرئيس المكلف
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: نسعى لتوفير مناخ يسهم بتشكيل الحكومة والحل يحتاج إلى كل الألوان الوطنية
تجمع العلماء المسلمين: على الحريري تقديم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية والفئوية
النائب ميشال ضاهر: طباعة أوراق العملة اللبنانية سيزيد المشكلة تعقيداً وسوف يكون وقعها كارثياً على القوة الشرائية للمواطن
لبنان يقع تحت تأثير المنخفض الجوي "لولو" الذي يشتد ليلاً بحسب الأرصاد الجوية
التحكم المروري: أربعة قتلى وجريحان في حادث سير مروع على طريق الكويخات-حلبا في شمال لبنان
فلسطين المحتلة: 189 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية بمشاركة عضو الكنيست شارين هاسكل
العراق: قصي السهيل يعتذر لتحالف البناء عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء
وسائل إعلام عراقية: رئيس الجمهورية يجتمع مع مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة
البحرين: تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق الاسيرين محمد رمضان وحسين علي موسى إلى 8 كانون الثاني المقبل
الجزائر: مشاركة واسعة رسمية وشعبية في تشييع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح
الرئيس التركي: نحن نتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا وقوات خليفة حفتر تتعامل مع دول تدعمه بالمال والسلاح
إيران: تحطم طائرة من طراز ميغ- 29 في محافظة أردبيل شمال غرب البلاد
الرئيس الأميركي: سأوقع أنا والرئيس الصيني في نهاية المطاف اتفاقاً للتجارة بين الولايات المتحدة والصين
رئيس الوزراء الصيني خلال لقاء مع نظيره الياباني: بكين مستعدة لتقوية التعاون الاقتصادي مع طوكيو في أسواق دول أخرى
بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنياً معظمهم من النساء في هجوم مزدوج لمسلحين في شمال البلاد
إعلام العدو: إدخال نتنياهو الى احد الملاجئ بعد أن دوت صافرات الإنذار في عسقلان(فلسطين اليوم)
منذ 10 mins
25 December، 2019
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