صفارات الانذار تدوي في مدينة عسقلان المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 21:32

صفارات الانذار تدوي في مدينة عسقلان المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 10 mins 25 December، 2019
أخبار موقع المنار

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