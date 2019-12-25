العراق: إصابة 13 شخصا بانفجار 4 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة ببغداد

أصيب نحو 13 شخصا من بينهم حالة حرجة بانفجار 4 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي الأربعاء أن “انفجارا وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية ضمن منطقة الأمين، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة”.

وأضاف المصدر أن “انفجارا آخر وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة المعالف جنوب غرب العاصمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح”.

وتابع المصدر “الانفجار الثالث وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة قرب إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة”.

ولفت المصدر الى ان “انفجارا رابعا بعبوة ناسفة بدراجة نارية وقع قرب ملعب صغير لكرة القدم في مدينة الصدر شرق بغداد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص”.

المصدر: سبوتنيك