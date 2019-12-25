زاخاروفا: واشنطن بتواطؤ مع غوتيريش لا تصدر التأشيرات لضباط روس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2019 - 21:30

زاخاروفا: واشنطن بتواطؤ مع غوتيريش لا تصدر التأشيرات لضباط روس

منذ 2 ساعة 25 December، 2019
زاخاروفا: واشنطن تهرب النفط بأكثر من 30 مليون دولار شهريا من سوريا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “عدم إصدار تأشيرات أميركية للضباط الروس في لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتم بتواطؤ مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش”.

وقالت زخاروفا الاربعاء “يجبر الضباط الروس الذين تم اختيارهم وتعيينهم بشكل تنافسي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في وحدات السكرتارية، التي تتعامل مع القضايا العسكرية في الأمانة، على الانتظار مدة أشهر لإصدار تأشيرة أميركية”، واوضحا ان “النظر في بعض الطلبات يتجاوز أحيانا مدة سنة كاملة”.

وأضافت زاخاروفا أن “هذا كله يحدث بتواطؤ واضح مع غوتيريش الذي يتجاهل في الواقع انتهاك الولايات المتحدة للميثاق والاتفاق بشأن موقع الخدمات المركزية للأمم المتحدة”، ولفتت إلى “التخريب المستمر الذي تمارسه واشنطن ضد الموظفين الروس في أمانة الأمم المتحدة بنيويورك”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة