وزارة الصحة اليمنية تدعو كل أحرار العالم للتحرك الفعال لوقف العدوان وحماية المدنيين من أبناء الشعب اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 17:28

وزارة الصحة اليمنية تدعو كل أحرار العالم للتحرك الفعال لوقف العدوان وحماية المدنيين من أبناء الشعب اليمني

منذ 6 mins 25 December، 2019
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