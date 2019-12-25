التحكم المروري:تصادم بين مركبتين في محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت والاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 17:28

التحكم المروري:تصادم بين مركبتين في محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت والاضرار مادية

منذ 12 mins 25 December، 2019
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