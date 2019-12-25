حماس: لا انتخابات بلا القدس المحتلة ولن نسمح للاحتلال بتعطيل المسيرة الانتخابية

أعلنت حركة “حماس” في فلسطين أن “لا انتخابات بلا القدس المحتلة”، ودعت “رئيس السلطة محمود عباس لإصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات فورا بدون إذن من الاحتلال”.

وأكد القيادي في “حماس” صلاح البردويل في مؤتمر صحافي بشأن الانتخابات الاربعاء أن “القدس خط أحمر ويجب أن تتحول عملية الانتخابات فيها إلى حالة اشتباك مع الاحتلال”، وشدد على أن “مصلحة الشعب الفلسطيني مقدمة على أي مصلحة حزبية”، ولفت الى ان “الفلسطينيين يتمسكون بحقهم في إجراء الانتخابات في القدس”.

ودعا البردويل “لجعل الانتخابات في القدس رافعة لتحقيق الحق الفلسطيني من خلال حالة اشتباك سياسي واعلامي وميداني على كل بطاقة انتخابية”، ولفت الى أنه “منذ إعلان الرئيس عباس عزمه الدعوة إلى الانتخابات العامة قررت حركته أن هذه الدعوة تمثل فرصة كبيرة للخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية”.

وقال البردويل “لن نسمح للاحتلال بتعطيل المسيرة الانتخابية الديمقراطية وموقفنا ينسجم مع الموقف الوطني الفلسطيني الموحد بإجراء الانتخابات في القدس”، وأضاف “لن نسمح بتجاوز القدس ضمن أي صفقة او تفاهمات، فشعبنا مستعد لتقديم الغالي والنفيس”، واوضح أن “المراهنة على استثناء القدس في أي عمل انتخابي أمر مستحيل”.

المصدر: فلسطين اليوم