فلسطين اليوم :أنباء عن عملية طعن في #القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 17:28

فلسطين اليوم :أنباء عن عملية طعن في #القدس المحتلة

منذ 16 mins 25 December، 2019
أخبار موقع المنار

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