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December 25 2019 - 17:28

“الجبهة الشعبية” تحمل العدو المسؤولية عن حياة أسير فلسطيني

منذ 29 mins 25 December، 2019
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” علام كعبي ان “وضع الأسير أحمد زهران الصحي خطير جدا ويستدعي التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياته، في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 95 على التوالي”.

وقال كعبي الخميس إن “ما يصل من معلومات عن وضع الأسير زهران يؤكد أنّ الاحتلال يبيت النية لقتله جوعا، حيث أنّ كل ما مورس بحقه حتى الآن يدلل على قرار اسرائيلي بتصفيته”، وطالب “بالتحرك العاجل والفوري من قبل الجميع لإنقاذ حياة الأسير زهران قبل فوات الأوان”.

وحمل الكعبي “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة التي امتدت أكثر من ثلاث شهور بحق الأسير زهران”.

المصدر: فلسطين اليوم

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