لقاء الأحزاب: للاسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين

عقدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقرها، وناقشت الأوضاع المحلية والإقليمية، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا أكدت فيه “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها الأساسية العمل على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي”.

ورأت أن “الخروج من دوامة التكليف يجب أن يكون حافزا لجميع الأطراف السياسية على تسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة”، لافتة إلى “ضرورة وقف السجالات بين مختلف الأفرقاء وتغليب مصلحة لبنان، لا سيما أن الأطراف التي اختارت حسان دياب لرئاسة الحكومة، كشخصية مستقلة من خارج فريقها السياسي، قدمت كل التسهيلات الممكنة لتأمين مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، إلا أن الأطراف الأخرى بقيت مصرة على محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”.

ودعت الهيئة الرئيس المكلف إلى “الإسراع في تشكيل حكومة تضم كفاءات سياسية وعلمية واقتصادية، تحظى برضى الشعب اللبناني وتنال ثقة المجلس النيابي المنتخب”.

وتوجهت الهيئة بالتهنئة الى اللبنانيين، متمنية أن “تكون الأعياد متزامنة مع بداية خروج لبنان من المحنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام