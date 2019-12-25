وزير الدفاع الايراني: إجراء المناورات سيتم وفق البرنامج المعد سلفاً

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد أمير حاتمي أن مناورات القوات المسلحة الايرانية ستجري وفق الجدول الزمني المعدّ لها سلفاً. وقال امیر حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء حول تفاصيل الحادثة الجوية التي وقعت اليوم شمال غرب البلاد، إنه لا يمتلك معلومات بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة التحري عن هذا الموضوع. يُشار الى ان قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي كان قد أعلن عن إجراء مناورات مشتركة بين ايران والصين وروسيا تحت شعار (حزام الامن البحري) في 27 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

المصدر: فارس