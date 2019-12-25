الراعي في قداس الميلاد: للتعالي عن المصالح الخاصة ودعم رئيس الحكومة المكلف

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الميلاد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته ناديا، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

وتوجه البطريرك الراعي في عظته الى رئيس الجمهورية “فخامة الرئيس، نحن وكل الشعب اللبناني نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة إستثنائية لظرف إستثنائي تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة باختصاصاتها وكفاءاتها وقدراتها، بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

أنتم تدرون أكثر من غيركم إلى أية حال بلغت أوضاعنا في هذه القطاعات، وكيف تتراجع الدولة وكأنها في مسيرة تفكك، وكيف تذل حياة المواطنين يوما بعد يوم، ليس الوقت بعد الآن لحسابات شخصية أو مذهبية أو سياسية، فيما مركب الوطن في حالة الغرق، بل يجب وضع خير الأمة والشعب فوق كل اعتبار، والتعالي عن المصالح الخاصة، ويجب دعم رئيس الحكومة المكلف من أجل تشكيلها وفقا لتحديات لبنان وانتظارات الشعب اللبناني الذي ما زال يعبر عنها منذ سبعين يوما بانتفاضة – ثورة في جميع المناطق اللبنانية، وبحركة عفوية، للدلالة على أن الوجع مشترك والصوت واحد على تنوع المذاهب والانتماءات، فكان مطلبها الأول في سلسلة المطالب التي رفعت إلى فخامتكم تشكيل سريع لحكومة انتقالية إنقاذية من الاختصاصيين المستقلين، تتمتع بصلاحيات إستثنائية. إليكم، كرئيس للبلاد وقائد لسفينة الوطن، يتطلع اللبنانيون، من أجل نجاحها والوصول بها إلى ميناء الأمان”.

واضاف ” فلننفتح شخصيا لهذا الخلاص، فإذا خلصنا، نستطيع أن نساهم في خلاص شعبنا ووطننا ومجتمعنا، إنطلاقا من واقع كل واحد وواحدة منا وموقعه. فالخلاص يشمل الإنسان بكليته روحا وجسدا وأخلاقا، ويشمله بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وباستقراره السياسي والأمني، لكي يعيش بطمأنينة وسعادة، وهذا واجب يقع علينا جميعا، نرجو أن يكون عهدكم، فخامة الرئيس، عهد خلاص للبنان”.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى بكركي عند التاسعة والنصف صباحا، حيث كان في استقباله البطريرك الراعي، وبعد تبادل التهاني بالعيد والتقاط الصور التذكارية، عقدت خلوة بين الرئيس عون والبطريرك الراعي استمرت قرابة النصف ساعة، وتناولت الأوضاع الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام