ولايتي:لا تفاوض مع واشنطن قبل رفع الحظر.. ومستعدون لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية

أكد مستشار الامام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أنه “لا يمكن للحظر إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران”، نافياً وجود أي علاقات بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن. وقال ولايتي في حوار خاص مع “موقع روسيا اليوم” إن إيران اتخذت قراراً صارماً بشأن عدم لقاء المسؤولين الأمريكيين، مضيفاً أن طرح قضية مساءلة الرئيس دونالد ترامب، “دليل على أن غالبية الشعب الأمريكي تؤمن بأنه لا يليق بمنصب الرئاسة”.

وذكر أن اليابان امتثلت للضغوط الأمريكية في ما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية مع إيران، داعياً إياها لأن “تكون أكثر استقلالا في سياساتها الخارجية وألا تكون مجرد تابع لسياسات واشنطن”.

أي مفاوضات مع امريكا قبل رفع الحظر مرفوضة

ورفض مستشار قائد الثورة الإسلامية ما قيل حول مفاوضات بين ايران وامريكا تجري خلف الكواليس، قائلاً إن “هذه الأقوال هي دعايات وغير واقعية “. كما اعتبر ولايتي أن “أي مفاوضات مع امريكا قبل رفع الحظر بشكل كامل مرفوضة”. واكد انه “لا يوجد حاليا اي علاقات بين ايران الولايات المتحدة”، موضحاً أن “الاخيرة بخروجها من الاتفاق النووي وبشكل احادي نقضت عمليا اتفاق مجموعة 5+1.”

وحول الاتهامات حول نشاطات نووية سرية لايران في منشآت تورقوزاباد، قال ولايتي “نحن ننصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم الأخذ بالتهم الصهيو امريكية فهذه التهمة اطلقت لأول مرة عن لسان رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو”، مؤكدا أن “هكذا اتهامات هي واهية وخاوية”.

لم يلتزموا بالاتفاق النووي فمن حقنا أن لا نلتزم بتعهداتنا

وفیما یتعلق بالآلية المالية الاوروبية “اينستكس” قال ولايتي “نحن لم نلمس من الاوروبيين سوى الوعود المكتوبة على الورق ولم نسمع منهم سوى الكلام فهم لم يخطوا بخطوات عملية وتكلموا فقط دون عمل”، مؤكداً أنه ” إن لم يلتزموا ببنود الاتفاق النووي، فمن حقنا ايضا أن لا نلتزم بتعهداتنا النووية”.

وفي السياق، قال مستشار قائد الثورة الاسلامية “يخضع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لسياسات الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية ويتبعون سياساتها التي تمليها عليهم. فهم غير مستقلين في اتخاذ قراراتهم”. واكد ولايتي “اذا كانت اوروبا ترغب بنفوذ لها في المنطقة فعليها اتباع سياسة مستقلة، إن لم تقم بذلك ما تقوم به محكوم بالفشل”.

إيران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية

من جهة ثانية، قال ولايتي إن “ايران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب.” وأشار ولايتي، ، إلى أن “الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو لص دولي”. وأضاف “نأمل أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حداً لهذه السيطرة”.

“إسرائيل” ستندم على غاراتها وجرائمها في سوريا

وعلق مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية على القصف الإسرائيلي على سوريا، قائلاً إن “إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سوريا”. وشدد ولايتي على أن “الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد”. وتوعد “إسرائيل” بأنها “ستندم على جرائمها” حيث ستتصدى “المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية”، مضيفا أن “حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان”.

وأكد أن “إسرائيل عاجزة ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران وتصريحات مسؤوليها بهذا الشأن مجرد دعاية”.

لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

هذا وأكد ولايتي أن الحكومة الإيرانية لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب. واعتبر أن “التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين،” مضيفا أن “هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب”. وتابع قائلاً “نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء”.

المصدر: ارنا