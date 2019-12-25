الشيخ البغدادي: معا لتشكيل حكومة من الأكفياء والمخلصين لإنقاذ البلد

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي في تصريح أن “تشكيل الحكومة، هو فرصة للخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد بسبب غياب العقل والمنطق، والانصياع للتوجهات والمصالح الأميركية التي لم تفكر يوما إلا بنفسها”.

ودعا جميع المسؤولين إلى”التفكير الجدي بمصالح الناس وعدم التدليس عليهم وإيهامهم بالقيام بأمور ليست في صالحهم، وكذلك الذهاب إلى تشكيل حكومة من الأكفياء والمخلصين، يكون همهم الوحيد إنقاذ البلد وعدم الالتفات للمصالح الأميركية”.

ونصح الشيخ البغدادي ” الجميع بالتعاون وألا يتهرب أحد من المسؤولية، لأنه بالتكامل والتعاون والتخطيط وباعتماد منهجية جديدة وحلول اقتصادية من أصحاب الخبرة لمعالجة كل القضايا، سنخرج من حافة الهاوية بعون الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام