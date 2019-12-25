الشيخ البغدادي: معا لتشكيل حكومة من الأكفياء والمخلصين لإنقاذ البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2019 - 12:50

الشيخ البغدادي: معا لتشكيل حكومة من الأكفياء والمخلصين لإنقاذ البلد

منذ 52 mins 25 December، 2019
الشيخ حسن البغدادي
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي في تصريح أن “تشكيل الحكومة، هو فرصة للخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد بسبب غياب العقل والمنطق، والانصياع للتوجهات والمصالح الأميركية التي لم تفكر يوما إلا بنفسها”.

ودعا جميع المسؤولين إلى”التفكير الجدي بمصالح الناس وعدم التدليس عليهم وإيهامهم بالقيام بأمور ليست في صالحهم، وكذلك الذهاب إلى تشكيل حكومة من الأكفياء والمخلصين، يكون همهم الوحيد إنقاذ البلد وعدم الالتفات للمصالح الأميركية”.

ونصح الشيخ البغدادي ” الجميع بالتعاون وألا يتهرب أحد من المسؤولية، لأنه بالتكامل والتعاون والتخطيط وباعتماد منهجية جديدة وحلول اقتصادية من أصحاب الخبرة لمعالجة كل القضايا، سنخرج من حافة الهاوية بعون الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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