مقتل 7 جنود و80 إرهابيا في هجوم شمال بوركينا فاسو

قتل سبعة جنود والعديد من المدنيين في هجوم على مجموعة من الجيش في اربيندا شمال بوركينا فاسو، وفق ما افادت هيئة أركان الجيش في بيان الثلاثاء. واورد البيان ان “80 إرهابيا” قتلوا خلال الهجوم الذي استمر “ساعات عدة”، مضيفا أن الجيش “صادر نحو مئة دراجة نارية واسلحة وكمية كبيرة من الذخائر”.

وتابع البيان أنه وخلال هذا الهجوم “البالغ العنف” والذي استمر “ساعات عدة اتاح تصميم وبسالة عناصر المفرزة المكونة من عناصر من جيش البر والدرك، تحييد 80 ارهابيا”. واضاف الجيش انه في المقابل “تكبدنا سبعة قتلى هم اربعة جنود وثلاثة من الدرك وعشرون جريحا كما سقط العديد من القتلى المدنيين”.

وتابع البيان أن الجيش “صادر نحو مئة دراجة نارية واسلحة وكمية كبيرة من الذخائر”. واكدت قيادة الجيش “بدء مطاردة الارهابيين الذين تقهقروا ازاء رد عناصر المفرزة” بالتنسيق مع “سلاح الجو”.

وكان الجيش أعلن في 16 كانون الاول/ديسمبر تحييد اربعة ارهابيين في بيلهورو في شمال البلاد. ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت السلطات الدفاعية والامنية في بوركينا فاسو قتل مئة من المسلحين في عمليات عدة، وهي حصيلة يتعذر التأكد منها من مصادر مستقلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية