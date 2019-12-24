جريصاتي ردا على مواقف الحريري : نحن لا نجحد أو ننسى أو نهذي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 23:38

جريصاتي ردا على مواقف الحريري : نحن لا نجحد أو ننسى أو نهذي

منذ 1 ساعة 24 December، 2019
الوزير جريصاتي
لبنان

رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي في تصريح على ما ادلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من مواقف طالت رئيس الجمهورية بشكل مباشر ومعه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل متوجها إليه بالقول:”عذرا مجددا دولة الرئيس نحن قوم نستذكر الفضل والحسنى في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي. العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك. أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك، ورجاحة فكرك.. فلا تقع في الهذيان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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