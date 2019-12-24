ولايتي : الولايات المتحدة تسرق النفط السوري ومستعدون للمساعدة في سحب القوات الأمريكية

قال علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية الايرانية، إن بلاده مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب.

وأشار ولايتي، في حديث لقناة روسيا اليوم إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو “لص دولي”.

وأضاف: “نأمل في أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حدا لهذه السيطرة”.

وتابع: “نحن مستعدون، ووفقا لإمكانياتنا، لتقديم المساعدة بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية”.

المصدر: موقع روسيا اليوم