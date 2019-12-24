الجيش السوري يطلق محوراً جديداً لعملياته في ريف ادلب من الجهة الغربية لمطار ابو الضهور ويبسط سيطرته على قرية حلبان ووادي التينة الممتد بين قريتي حلبان والخريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 22:00

الجيش السوري يطلق محوراً جديداً لعملياته في ريف ادلب من الجهة الغربية لمطار ابو الضهور ويبسط سيطرته على قرية حلبان ووادي التينة الممتد بين قريتي حلبان والخريبة

منذ 12 mins 24 December، 2019
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