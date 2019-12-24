مجزرة لقوى العدوان في صعدة

قضى وأصيب أكثر من عشرين مواطنا في اليمن بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف قوى العدوان سوقا شعبيا في مديرية منبه الحدودية بصعدة.

وأفاد موقع قناة المسيرة أن العدوان السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين والمهاجرين الأفارقة.

وأكد استشهاد 5 مواطنين و12 من المهاجرين الأفارقة وإصابة عدد آخر، في الجريمة .

وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان بحق المواطنين اليمنيين على مدى خمسة أعوام من العدوان وسط صمت وتواطؤ دولي وأممي عن الجرائم المرتكبة.

المصدر: موقع المسيرة