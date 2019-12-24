اسقاط الطائرة التجسسية الثامنة لقوى العدوان على اليمن هذا الشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 20:14

اسقاط الطائرة التجسسية الثامنة لقوى العدوان على اليمن هذا الشهر

منذ 7 mins 24 December، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء، طائرة تجسس معادية أثناء قيامها بمهام عدائية في نجران.. وأفاد مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية أسقطت، بسلاح مناسب، طائرة تجسس معادية في مربع الشبكة في نجران.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت يوم الجمعة 13 ديسمبر، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان أثناء قيامها بمهام عدائية في جيزان.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه ثامن طائرة معادية يتم اسقاطها منذ مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري.

المصدر: المسيرة

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