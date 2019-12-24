القوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان في مربع الشبكة بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 20:14

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان في مربع الشبكة بنجران

منذ 1 ساعة 24 December، 2019
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