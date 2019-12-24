تصريح الرئيس المكلف حسان دياب من قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 20:14

تصريح الرئيس المكلف حسان دياب من قصر بعبدا

منذ 2 ساعة 24 December، 2019
تقارير مصورة

الرئيسان عون- دياب

الرئيس حسان دياب

المصدر: موقع المنار

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