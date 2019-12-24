الرئيس المكلف حسان دياب من بعبدا: تحدثنا في الإطار العام مع فخامة الرئيس.. الأمور تسير كما يجب وان شاءالله خير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 20:14
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لبنان يقع تحت تأثير المنخفض الجوي "لولو" المصحوب بأمطار غزيرة وكتل هوائية باردة مع رياح تصل إلى 70 كلم/ بالساعة
مدير مرفأ طرابلس يعلن وقف الملاحة ابتداء من العاشرة من مساء اليوم بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج جراء المنخفض الجوي
توافد آلاف الزوار إلى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة للمشاركة في قداس ميلاد السيد المسيح وفق التقويم الغربي
البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة الميلاد: لبنان ينتظر حكومة من أصحاب الكفاءة تساهم في خلاصه الاقتصادي والاجتماعي
الرئيس بري هنأ بالميلاد: نأمل أن يستلهم اللبنانيون الوحدة والخلاص للوطن من أزماته والعبور به نحو الأمان والاستقرار
الرئيس المكلف حسان دياب يزور قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون وبحث ملف تشكيل الحكومة العتيدة
مصادر مطلعة: لقاء بعبدا كان إيجابياً جداً ولدى الرئيس المكلف إصرار كبير لإنجاز عملية تأليف الحكومة
مصادر مطلعة: التوجه هو لتشكيل حكومة مصغرة وهناك تصور أولي قابل للتطوير والبحث
رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن الرئيس المكلف: لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر
سعد الحريري: الحكومة المقبلة هي "حكومة جبران باسيل" ولست نادماً ولا ألعب بالنار وسنتصدى للحرب على الحريرية السياسية
النائب سليم عون: أولها دلع وغنج وآخرها حرد وردات فعل صبيانية والمسؤولية ليست لعبة نستحليها وإذا لم نحصل عليها نكسرها
الوزير خليل: بعض المصارف تحبس رواتب الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً وسنتخذ الإجراءات القانونية لحمايتها
إشكال وتضارب بالأيدي بين مودع وموظف في أحد المصارف بطرابلس على خلفية عدم السماح بسحب الودائع
نقابة المعلمين: الاقتطاع من الرواتب ظاهرة خطيرة وعلى المعلمين الذين تعرضوا لتهديدات بالصرف تقديم إخبار لوزارة التربية
الهيئة الاتهامية في بيروت تفسخ قرار تخلية سبيل رئيس بلدية عرسال وذلك بعد استئناف الجهة المدعية والنيابة العامة المالية
هيئة ممثلي الأسرى تعقد الأربعاء مؤتمراً صحافياً عند الـ15:00 للتطرق لقضية العميل الفاخوري ورفض الإفراج عنه بشكل قاطع
القيادة العامة للجيش السوري: انهيار للتنظيمات الإرهابية بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة في جنوب وجنوب شرق إدلب
قيادة الجيش السوري: استعادة ما يزيد عن 40 بلدة مساحتها 320 كيلومتراً مربعاً في العمليات المستمرة جنوب وجنوب شرق إدلب
وزير الخارجية السوري من موسكو: العمليات العسكرية في إدلب جزء من الموقف السوري وهو تحرير كل شبر من أراضي البلاد
الرئيس المكلف حسان دياب من بعبدا: تحدثنا بالإطار العام ولمسنا تجاوباً من الرئيس عون والأمور تسير كما يلزم
القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته بتكليف من الرئيس الأسد
الاتحاد الأوروبي يطالب بضمان مساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين عن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي
العراق: البرلمان يقر قانوناً جديداً للانتخابات يسمح بالترشح الفردي والانتخاب وفق نظام "أعلى الأصوات"
الأرجنتين: إجراءات ضريبية طارئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية شملت فرض رسم نسبته 30 بالمئة على شراء العملات الأجنبية
الرئيس بوتين: الأسلحة الروسية يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية والتعادل لا يمكن أن يرضينا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن إدخال فوج صواريخ فرط الصوتية الأسبوع الجاري واختبار غواصة نووية
رئيس حكومة الوفاق الليبية: "العدوان" على طرابلس هدفه وأد فكرة الدولة المدنية مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج
فرنسا: عمال السكك الحديدية يواصلون تعبئتهم عشية عيد الميلاد احتجاجاً على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية
الشيخ محمد يزبك: كل ما نريده أن تكون هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها لإرساء العدالة ومواجهة الفساد والظلم والطغيان
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الرئيس المكلف حسان دياب من بعبدا: تحدثنا في الإطار العام مع فخامة الرئيس.. الأمور تسير كما يجب وان شاءالله خير
منذ 2 ساعة
24 December، 2019
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