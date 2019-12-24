الرئيس المكلف حسان دياب من بعبدا: تحدثنا في الإطار العام مع فخامة الرئيس.. الأمور تسير كما يجب وان شاءالله خير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 20:14

الرئيس المكلف حسان دياب من بعبدا: تحدثنا في الإطار العام مع فخامة الرئيس.. الأمور تسير كما يجب وان شاءالله خير

منذ 2 ساعة 24 December، 2019
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