الشيخ يزبك: لحكومة تتحمل مسؤولياتها من أجل سيادة وكرامة الوطن

أكد الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، خلال احتفال في “مركز الإمام الخميني” الثقافي في بعلبك بمناسبة الذكرى السنوية للشيخ محمد خاتون: “أن حزب الله لا يريد لمصلحته شيئا من الحكومة، وهو لا يريد أن ينازع احدا، وكل ما نريده أن تكون هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها من أجل سيادة وكرامة الوطن، ومن اجل إرساء العدالة ليخرج الوطن مما هو فيه، ومن أجل مواجهة الفساد والظلم والطغيان، وهذه مسؤولية الحكومة، لذلك نقول اتركوا الحكومة تتشكل واعطو الرئيس المكلف الفرصة، لكن هناك من يرمي السهام ويقطع الطرقات، فعلى من تقطع الطرقات، ولمصلحة من تقطع، وماذا يراد للبلد من التعطيل وقطع الطرقات”.

أضاف: “نحن لبنانيون قبل الآخرين، لنا رأي، ووجودنا مع كل الشرفاء في الوطن حافظنا عليه، وقوة لبنان ليست بضعفه، وإنما قوته بمقاومته وجيشه وشعبه”.

وختم: “ننصح كل اللبنانيين أن يستمعوا إلى رئيس الحكومة المكلف، وأن يتعاونوا معه كشخصية مستقلة وطنية، لأن المسؤولية تقع على الجميع، ويجب أن لا يتهرب أحد من المسؤولية، وبعون الله سنخرج من حافة الهاوية، بالتخطيط وباعتماد منهجية جديدة وحلول اقتصادية من أصحاب الخبرة لمعالجة كل القضايا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام